بلدية «غات» تصدر تحذيراً بشأن الأحوال الجوية

بعد موجة الأمطار التي شهدتها مناطق الجنوب الغربي خلال اليومين الماضيين، نبّه مكتب خدمة المواطن بالمجلس التسييري لبلدية غات، المواطنين في البلدية، من تأثر المنطقة برياح قبلي نشطة.

وبحسب البلدية، “تبدأ الرياح في التأثير على الأجواء ظهر الجمعة، حيث تصل سرعتها في غات والمناطق المجاورة إلى 40 كم/ساعة، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، يرافق ذلك ارتفاع في درجات الحرارة، حيث يُتوقع أن تسجل غات 37 درجة مئوية، وتبدأ سرعة الرياح في التراجع تدريجيًا مع دخول ساعات المساء”.

ونصحت البلدية، “مرضى الجهاز التنفسي وكبار السن بتجنب التعرض المباشر للغبار، وإغلاق النوافذ جيدًا داخل المنازل، ويُفضل ارتداء الكمامات عند الضرورة، خاصة عند التنقل في الأماكن المفتوحة، وعلى السائقين توخي الحذر على الطرقات بسبب احتمالية تدني مدى الرؤية الأفقية”.