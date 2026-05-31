بلدية غات: دعوات عاجلة للحذر مع «تقلبات جوية» مرتقبة

أصدرت بلدية غات تحذيرًا جويًّا استنادًا إلى التوقّعات الصّادرة عن الجهات المختصّة، أفادت فيه باستمرار تأثيرات الحالة المدارية على المنطقة، مع ترجيح فرص هطول أمطار على نطاق بلدية غات ومنحدرات تاسيلي، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2 يونيو 2026.

وأوضح المجلس البلدي في غات أنّ هذه التوقّعات تأتي في إطار متابعة مستمرّة للتغيّرات الجوية، داعيًا جميع المواطنين إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة، خصوصًا في المنازل التي قد تتأثّر بهطول الأمطار أو التي تحتاج إلى أعمال صيانة أو تدعيم للأسقف والمرافق.

كما شدّد المجلس على أهمية متابعة النشرات الجوية الصادرة عن الجهات المختصّة بشكل مستمر، وتجنّب الاقتراب من مجاري الأودية ومناطق تجمع المياه أثناء هطول الأمطار، حفاظًا على سلامة المواطنين والمقيمين.

واختتمت بلدية غات بيانها بالدعاء بأن يحفظ الله المدينة وأهلها من كل سوء.

هذا وتشهد مناطق الجنوب الغربي من ليبيا بين حين وآخر تأثيرات لحالات مدارية قادمة من محيطات بعيدة، ما ينعكس على ارتفاع احتمالات الأمطار المفاجئة والسيول في بعض الأودية، الأمر الذي يدفع الجهات المحلية إلى إصدار تحذيرات مبكرة لتقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات الطقس.