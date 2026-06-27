بلدية غات: نرفض بشكل كامل أي اعتداء يستهدف «عناصر الجيش» على الحدود

أصدر المجلس البلدي غات بيانا رسميا أعلن فيه متابعته الحثيثة للمستجدات الأمنية الأخيرة التي تشهدها المنطقة، مؤكدا الرفض الكامل والمطلق لأي اعتداء يستهدف عناصر الجيش والشرطة، ولا سيما الأفراد المرابطين في المؤسسات الأمنية والنقاط والبوابات الأمنية وعلى الحدود الليبية، والذين يؤدون واجبهم الوطني في حماية أمن البلاد وصون استقرارها من التهديدات المختلفة.

وأوضح المجلس البلدي غات في بيانه أن استهداف رجال الجيش والشرطة أثناء أداء مهامهم الميدانية يعد أمرا مرفوضا ومدانا بشدة، لافتا إلى أن هؤلاء العناصر هم أبناء هذا الوطن الذين يحملون على عاتقهم مسؤولية حماية المواطنين وتأمين الحدود والمحافظة على الأمن العام في البلاد، وأشار إلى ضرورة أن يحظى رجال الأمن بجميع مستوياتهم بالحماية الكاملة والاحترام المتبادل أثناء تأدية واجبهم المقدس.

وشدد المجلس البلدي على أن أمن الوطن واستقراره يمثلان مسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف والجهات، وأن الحفاظ على سلامة المؤسسات الأمنية والعسكرية يشكل ركيزة أساسية لا غنى عنها لاستمرار الأمن والسلم المجتمعي، ودعا البيان جميع المواطنين والجهات الفاعلة إلى التحلي بالحكمة وضبط النفس ونبذ العنف بكل أشكاله وتغليب لغة الحوار البناء، والابتعاد الفوري عن كل ما من شأنه تأجيج الفتنة أو تهديد أمن المواطنين وسلامة الأراضي الليبية.

وأعرب المجلس البلدي غات عن تضامنه التام والمطلق مع جميع أفراد الجيش والشرطة الذين يواصلون أداء واجبهم الوطني في مختلف المواقع والمناطق، سائلا الله أن يحفظ أبناء الوطن كافة وأن يجنب ليبيا الفتن، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، واختتم بيانه بالدعاء بأن يحفظ الله ليبيا وأبناءها ويديم على البلاد الاستقرار والسلام.

وتأتي هذه التصريحات والتحذيرات الصادرة عن بلدية غات، الواقعة في أقصى الجنوب الغربي لليبيا قرب الحدود الجزائرية، في ظل الأهمية الاستراتيجية والأمنية البالغة التي تتمتع بها هذه المنطقة الحدودية، حيث تواجه بانتظام تحديات أمنية معقدة تتعلق بمكافحة التهريب والتسلل غير القانوني وتأمين المسارات الصحراوية، وسط سياق سياسي وأمني عام يسعى إلى تعزيز نفوذ الأجهزة الرسمية وضبط المنافذ لضمان عدم حدوث خروقات تؤثر على الأمن القومي الليبي.