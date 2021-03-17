بلدية كاباو تُعلن حالة النفير القصوى بعد ارتفاع وفيات كورونا

أعلن عميد بلدية كاباو بالجبل الغربي، حالة النفير القصوى داخل البلدية وإقفال كافة القطاعات الخدمية التي تقع داخل حدودها الإدارية.

وناشد عميد البلدية في منشور عاجل عبر الصفحة الرسمية للبلدية على فيسبوك، كل الكوادر الطبية للتدخل بشكل عاجل لإنقاذ مدينة كاباو بعد ارتفاع حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا لليوم الرابع على التوالي مع ارتفاع عدد الإصابات.

وأكد العميد بأن المجلس البلدي كاباو سيتكفل بدفع كل المكافآت المالية بشكل فوري لكل من يرغب بالتعاون مع البلدية.

-يعلن عميد بلدية كاباو حالة النفير القصوى داخل البلدية و إقفال كافة القطاعات الخدمية التي تقع داخل حدودها.. – كما… تم النشر بواسطة ‏المجلس البلدي كاباو‏ في الأربعاء، ١٧ مارس ٢٠٢١