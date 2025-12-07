بسبب الفيضانات.. بلدية مصراتة تعلن تعطيل «المؤسسات التعليمية»

أعلنت بلدية مصراتة تعطيل المؤسسات التعليمية في المدينة حفاظًا على السلامة العامة، مع استمرار جهود تنفيذ خطط الطوارئ وعمليات شفط المياه ومعالجة الاختناقات الناتجة عن الأمطار.

واستثنت البلدية من القرار طلبة الكليات الذين لديهم امتحانات نهائية، حيث ستستمر لجان الامتحانات وفق الجداول المقررة دون أي تأجيل.

ودعت البلدية المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر والتعاون مع الجهات المختصة لتجاوز الظروف الطارئة، متمنية السلامة للجميع.

وتشهد البلاد تقلبات جوية تؤدي إلى فيضانات جزئية في بعض المدن، ويأتي إعلان عطلة المؤسسات التعليمية في مصراتة ضمن إجراءات احترازية للحد من المخاطر الناجمة عن تجمع مياه الأمطار، وهو إجراء متبع سنويًا لضمان سلامة الطلاب والعاملين.

وتتكرر حالات الفيضانات الجزئية في مصراتة وعدد من المدن الليبية خلال موسم الأمطار نتيجة ارتفاع منسوب مياه الأمطار وضعف تصريفها في بعض المناطق.