بلدية مصراتة تُؤكد استمرار دعمها للأجهزة الأمنية في المدينة

أكد المجلس البلدي مصراتة، استمرار دعمه الكامل للأجهزة الأمنية العاملة بالبلدية، ووقوفه معها، وثقته الكاملة بعناصرها الوطنية.

وفي بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، أعلن المجلس تأييده لتنفيذ الخطط الأمنية بمل مهنية وكفاءة واقتدار، داعيا الأجهزة الأمنية للرفع من مستوى أدائها لمهامها للمحافظة على أمن المدينة واستقرارها، وردع العابثين والمجرمين والتصدي لهم ولمحاولاتهم التي تهدف إلى خلق الفوضى وخرق النظام بها.

كما شدّد بلدي مصراتة في بيانه، على ضرورة تكاثف وتعاون الجميع مع الأجهزة الأمنية ومساندتها، والالتفاف حولها، وأهاب بأن يكونوا في كامل يقظتهم تجاه كل من يحاول العبث بأمن المدينة واستقرارها.

ودعا المجلس أيضاً، أهالي المدينة إلى عدم التستر عن المجرمين والمطلوبين للعدالة، ورفع الغطاء الاجتماعي عنهم، والمبادرة بتسليمهم للجهات الأمنية المختصة.