بلدي الزاوية يُوقع اتفاقية تعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

قام المجلس البلدي الزاوية، بتوقيع اتفاقية تعاون المعروفة بـ”ميثاق المواطن” مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) التابعة لحكومة الولايات المتحدة والمسؤولة عن إدارة المساعدات الخارجية المقدمة للمدنيين وذلك ضمن مشروع “تقارب” الممول من الوكالة.

وأفاد المكتب الإعلامي بالبلدية، بأن توقيع الاتفاقية تم بحضور السادة وأعضاء المجلس البلدي الزاوية، ووكيل ديوان البلدية، وفريق عمل مشروع تقارب على رأسهم مدير المشروع هنتر كيث، ونائبه حسنين حامد، وجوزيف شايبل مسؤول المشروع بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبتواجد نقابة مهندسي الزاوية ومؤسسة الزاوية الخير ومنظمة النصر العالمية للتنمية والأغاثة الذين يمثلون جزء من مؤسسات المجتمع المدني بالمدينة.

يُشار إلى أن “ميثاق المواطن” هو عبارة عن إعلان شراكة بين المجلس البلدي الزاوية ومشروع تقارب الذي يهدف إلى تقديم خدمات مباشرة للمواطنين، ورسم السياسات والإجراءات المٌتعلقة بتحسين الخدمات في البلديات.

وسيعمل المشروع في السنة الأولى على إصلاح الطرق المحلية وصيانتها، بما في ذلك توفير معدات صيانة للطرق وتدريب وتمكين فريق من البلدية لإجراء أعمال الصيانة المستعجلة ووضع العلامات واللافتات والمعابر من أجل سلامة المشاة داخل البلدية.