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بلدي جنزور يستعرض أوضاع النازحين بالبلدية

عين ليبيا | آخر تحديث: 15 نوفمبر 2019 - 20:00
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تم التطرق إلى مناقشة تأخر صرف المستحقات المالية. [بلدي جنزور]
عقد عميد وأعضاء المجلس البلدي جنزور، اجتماعًا مع مدير مكتب شؤون المحلات ومختاري المحلات بالبلدية.

وبحسب المكتب الإعلامي بالبلدية، فإن الاجتماع يأتي لمناقشة العديد من المواضيع المهمة التي تتعلق بمهام أعمال مختاري المحلات وخاصة وضع النازحين بالمحلات، والصعوبات التي تواجه سير أعمالهم واحتياجات مكاتب مختاري المحلات لتحسن أداء أعمالهم ووضع آلية عمل للتنسيق بين مختاري المحلات من أجل تقريب الخدمة للمواطن.

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كما تم التطرق إلى مناقشة تأخر صرف المستحقات المالية ومطالبة وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق بتسوية أوضاعهم.

وفي ختام الاجتماع تقدم عميد بلدية جنزور بالشكر لمختاري المحلات على الجهد المبذول وشكر كذلك  مدير مكتب الأوقاف جنزور لمشاركته الاجتماع وتعاونهم معهم

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