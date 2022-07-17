بلدي زلة: لاوجود لأي استجابة من هيئة السلامة الوطنية لإخماد الحريق

أكد عضو مجلس بلدي زلة أبوالقاسم الأسطى في تصريح خاص لـموقع عين ليبيا استمرار اشتعال الحرائق حتى هذه اللحظة في واحات النخيل، بعد نشوبها ليلة الأمس عند الـ10 مساءا.

وقال الأسطى أن نشوب الحريق لم تعرف حتى هذه اللحظة، مرجحاً أن تكون بسبب ارتفاع درجة الحرارة أو ماس كهربائي.

وبين الأسطى أنه لا وجود الأضرار بشرية ولم يتم حصر الخسائر المادية حتى الآن، لافتا لعدم تلقيهم نتلقى أي دعم لإخماد الحريق حتى الآن بالرغم من تعرضنا لعدة حرائق سابقا بشكل متكرر إلى أن هيئة السلامة في طرابلس لم تستجيب.

وأشار الأسطى أن محاولة إخماد الحريق منذ نشوبه كانت بواسطة سيارة واحدة تابعة لمنطقة مرادة الموجودة منذ شهرين لديهم، لافتا لتعطلها بعد 4 ساعات من محاولة الإخماد لاحتياجها للصيانة مسبقا ولحدوث ضررّ عند الإخماد.