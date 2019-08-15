بلدي زوارة يستنكر القصف الجوي لمطار المدينة

استنكر المجلس البلدي زوارة، القصف الجوي الذي تعرض له مطار المدينة، الخميس، من قِبل طيران قوات حفتر.

وقال المجلس في بيان مشترك مع مجلس الحكماء والأعيان ومؤسسات وأهالي مدينة زوارة الكبرى:

في الوقت الذي تسعى فيه كل المكونات والمؤسسات والساسة في البلاد وخارجها ممن لهم نية صادقة في بعث بوادر التهدئة وإيقاف الحرب‏ استيقظ أهالي بلدية زوارة الكبرى صبيحة هذا اليوم الخميس ‏ على دوي القنابل من خلال استهداف طيران مجرم الحرب حفتر لمطار زوارة الدولي حيث قام طيرانه الغاشم بشن ضربات على المطار صبيحة هذا اليوم مخلفا أضرارا مادية بمدرج المطار وأضرارا معنوية من إرعاب للموظفين العاملين بالمطار والأهالي والسكان المجاورين له.

ونوه البيان بأن أهالي بلدية زوارة الكبرى بكافة مؤسساتها يستنكرون هذا الاعتداء الذي وصفوه بـ”السافر” على هذا المرفق الحيوي لكافة الليبيين كونه يعد أحد المطارات الدولية ويؤكدون بأنه خال من أي مظاهر عسكرية ولا يخدم أي أغراض عسكرية وأن استهدافه يعد جريمة من جرائم الحرب حسب القوانين والأعراف الدولية.

وأضاف البيان:

إن أهالي زوارة وهم يدينون ذلك يحملون عصابات المجرم حفتر وكافة الجهات والدول الداعمة له المسؤولية الكاملة عما يتسببه هذا الاعتداء من أضرار وما يخلفه من آثار من شأنها تقويض مهام كافة الجهات التي تسعى لوقف الحرب.

كما أكد البيان على أن أهالي زوارة لم ولن تثنيهم هذه الهجمات عن دعم المسار المدني ودعم مؤسسات الدولة الشرعية والمتمثلة في حكومة الوفاق الوطني والقوات التي تقاتل تحت رايتها دفاعا عن العاصمة طرابلس والمتمثلة في عملية بركان الغضب.