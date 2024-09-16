بلدي سبها يدعو متضرري الأمطار إلى التواصل مع مخاتير محلاتهم

دعا المجلس البلدي سبها المواطنين المتضررين الذين انهارت منازلهم بسبب الأمطار الغزيرة التي اجتاحت المدينة، إلى التواصل مع مخاتير محلاتهم من أجل تسجيلهم ليتسنَ للّجنة المشكلة معاينة الأضرار.

ونشرت بلدية سبها، عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، اليوم الإثنين، بيانًا بأسماء مخاتير المحلات في مناطق المدينة.

وأصدر عميد بلدية سبها بالحاج علي بالحاج، تكليفًا لمخاتير المحلات بحصر الأضرار الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة بأحياء المدينة.

وحددت بلدية سبها مدرسة الوحدة بمحلة الجديد مقرًا لإيواء العائلات المتضررة لحين توقف هطول الأمطار.