بلدي صبراتة: تم التعامل مع القوة المهاجمة والوضع طبيعي جدًا

أصدر المجلس البلدي وحكماء وأعيان صبراتة بيانًا حول الأحداث التي شهدتها المدينة الأحد.

وجاء في البيان أن المجلس البلدي وحكماء وأعيان صبراتة تابعوا ما تعرضت له المدينة من محاولة لزعزة أمنها واستقرارها من قبل بعض الخارجين عن القانون لإحدى المؤسسات التعليمية بالمدينة ( مدرسة صبراتة الجنوبية). بحسب البيان

وأوضح البيان أنه تم التعامل معهم من قبل الغرفة الأمنية والسيطرة على الموقف بشكل كامل.

وأضاف البيان :