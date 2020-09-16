بلدي غات المنتخب يُؤدي القسم القانوني

أدى رئيس وأعضاء المجلس البلدي غات المنتخب، القسم القانوني لتولي مهامه.

جاء ذلك خلال مراسم أُقِيمت بديوان وزارة الحكم المحلي في العاصمة طرابلس، أمام وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني الدكتور ميلاد الطاهر، وبحضور كل من رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية سالم بن تاهية، ومدير إدارة شؤون المحافظات والبلديات وعميد بلدية غات السابق المنتهية ولايته قوامني محمد صالح.

الثلاثاء الموافق 15/9/2020 موسى السنوسي المهدي عبدالرزاق عميدا لبلدية غات في دورته الثانية. أقيم ظهر اليوم 15… Gepostet von ‎وزارة الحكم المحلي‎ am Dienstag, 15. September 2020

وبهذا يكون موسى السنوسي المهدي عبدالرزاق عميدا لبلدية غات في دورته الثانية، ويأتي ذلك استكمالا لإجراءات تسليم السلطة للمجلس البلدي المنتخب في الـ18 من أغسطس الماضي.

أشرفت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية اليوم الخميس الموافق 2020/9/10 علي إنتخاب🗳️⁩ عميد بلدية غاتالسيد/ د…. Gepostet von ‎اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية‎ am Donnerstag, 10. September 2020

📸 صور من انتخاب عميد بلدية غاترئيس قائمة التوافق الدكتور موسی السنوسي المهدي عبد الرزاق#غات_انتخبت_عميدها www.ccmce.ly Gepostet von ‎اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية‎ am Donnerstag, 10. September 2020