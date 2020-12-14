بلدي مصراتة يبحث ملف حصر العمالة الوافدة

عقد رئيس لجنة الشؤون الأمنية بالمجلس البلدي مصراتة، اليوم الاثنين، اجتماعاً ضم عددا من أعضاء المجلس البلدي، ولجنة حصر العمالة الوافدة بالبلدية.

وحضر الاجتماع كل من رئيس مكتب مخابرات مصراتة، ومندوبون عن مباحث جوازات مصراتة، والشرطة الزراعية، والحرس البلدي، ومكتب العمل، ومدير مكتب شؤون الفروع والمحلات بديوان البلدية.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن الاجتماع استعرض ما قامت به اللجنة من أعمال فيما يخص العمالة الوافدة، والصعوبات والمشاكل التي تعرقل عملها، ومناقشة الحلول التي يجب العمل بها، وضرورة توفير الإمكانيات اللازمة لتسهيل عملية الحصر.

يُشار إلى لجنة الشؤون الأمنية هي إحدى اللجان المشكلة بقرار المجلس البلدي مصراتة رقم 34 لسنة 2020م.