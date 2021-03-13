بلغاريا تُعيد طالبي لجوء إلى تركيا بالقوة

السلطات التركية ضبطت 13 طالب لجوء، في ولاية قرقلار إيلي شمال غربي البلاد، بعدما أعادهم حرس الحدود البلغاري.

ووفق ما ذكرت وكالة الأناضول، تلقت فرق قيادة الدرك في قرقلار إيلي، بلاغا بوجود طالبي لجوء في منطقتي “كوفجاز”، و”دمير كوي”.

وأضافت أن الفرق ضبطت 13 طالب لجوء، من سوريا، وباكستان، قبل أن تنقلهم إلى مستشفى قرقلار إيلي الحكومي لإجراء الفحوصات الطبية لهم.

وأوضحت الأناضول أن عددا من طالبي اللجوء أفادوا أن القوات البلغارية على الحدود قبضت عليهم وضربتهم وصادرت أغراضهم الثمينة، ومن ثم أعادتهم إلى الجانب التركي.

وبعد إتمام الإجراءات القانونية، أحالت قوات الدرك طالبي اللجوء إلى مديرية الهجرة.