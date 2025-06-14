بلقاسم حفتر في فاليتا.. تعزيز التعاون الليبي – المالطي لإعادة الإعمار

أجرى المدير العام لصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، بلقاسم حفتر، مباحثات مكثفة في العاصمة المالطية فاليتا، مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية المالطي إيان بورغ، ومسؤولين حكوميين بارزين، تركزت على توسيع آفاق التعاون الثنائي في مجالات إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية.

وبحسب بيان صادر عن الصندوق، تحصلت «عين ليبيا» على نسخة منه، فإن الجانبين ناقشا فرص تعزيز الشراكة الاقتصادية بين ليبيا ومالطا، وتطرقا إلى آليات دعم مساهمة الشركات المالطية في مشاريع إعادة الإعمار التي يشرف الصندوق على تنفيذها داخل ليبيا.

من جانبه، أكد الوزير المالطي حرص بلاده على تعزيز تواجدها في السوق الليبية، مشددًا على التزام الحكومة المالطية بتسهيل عمل شركاتها في ليبيا، كما أعلن عن نية مالطا إرسال وفد رسمي من رجال الأعمال إلى ليبيا لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة وتعزيز التعاون المشترك.

وفي المقابل، رحب بلقاسم حفتر بالمبادرة المالطية، مؤكدًا أن ليبيا منفتحة على توسيع الشراكات مع المجتمع الدولي، وداعياً الشركات الأجنبية إلى المشاركة الفعالة في جهود إعادة الإعمار، وذلك لدعم الاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.