غزة.. «بلنكين» يدعو إسرائيل لإنهاء الحرب و«بوريل» يقترح تعليق الحوار

قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن إسرائيل “حققت أهدافها” الاستراتيجية من الحرب في قطاع غزة، داعيا إلى إنهائها، مشددا على أهمية أن تكون هناك “خطة واضحة لمرحلة ما بعد الحرب”.

وأكد بلينكن في ختام محادثته في مقر حلف الناتو في بروكسل، أن بلاده تسعى لضمان عودة السكان في قطاع غزة إلى منازلهم بعد انتهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية.

وقال: “نريد أن نرى، إلى جانب المساعدات الإنسانية دخول شاحنات تجارية تدخل بسلع تجارية. هذا أمر بالغ الأهمية لأن العديد من الأشياء التي يجلبها التجار، بما في ذلك الفواكه والخضروات، ضرورية للغاية للتغذية المتوازنة للأشخاص في غزة. هذا بدوره حاسم لضمان أن يكون لديهم المناعة التي يحتاجونها لمحاربة الأمراض”.

وتابع: “هناك مشكلة كبيرة بسبب انعدام القانون والنهب داخل غزة، والتي يجب معالجتها. ونحن نعمل على إيجاد حل لها”.

واستطرد: “في الوقت الحالي، هناك 900 شاحنة داخل غزة، عند (معبر) كرم أبو سالم، لكنها متوقفة. لا يمكن توزيعها بسبب هذا النهب والإجرام. لذلك، من الضروري معالجة ذلك. لدى إسرائيل مسؤوليات للقيام بذلك، كما نعمل مع مصر”.

وأكد وزير الخارجية الأميركي على ضرورة إنهاء الحرب، وقال: “أفضل طريقة للقيام بذلك هي إنهاء الحرب. ومن وجهة نظري، ما رأيناه هو أن إسرائيل، ووفقًا للمعايير التي حددتها.. فقد حققت الأهداف الاستراتيجية التي حددتها لنفسها”.

من جانبه، اقترح مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن يعلق الحوار السياسي مع إسرائيل، وأرجع اقتراحه إلى “تورطها في انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان في حرب غزة”.

ونقلت “الوكالة “رويترز” عن دبلوماسيين، وعن مضمون رسالة قالت إنها “اطلعت عليها” أن “بوريل لديه مخاوف جدية بشأن انتهاكات محتملة للقانون الإنساني الدولي في غزة”.

ونقلت عن مسؤول الأوربي -لم تسمه-: “حتى الآن، لم تتعامل إسرائيل مع هذه المخاوف بالشكل الكافي”.

وبحسب الرسالة فإن بوريل كتب: “في ضوء الاعتبارات الموضحة أعلاه، سأقدم اقتراحا بأن يلجأ الاتحاد الأوروبي إلى بند حقوق الإنسان لتعليق الحوار السياسي مع إسرائيل”.

ونقلت عن المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ليز ثروسيل، تسليطها الضوء على “إخفاقات إسرائيل المتكررة في الالتزام بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك التمييز والتناسب وأخذ الاحتياطات في تنفيذ الهجمات” ودعت القوات الإسرائيلية إلى “اتخاذ إجراءات فورية لتوفير الحماية الكاملة للمدنيين”.