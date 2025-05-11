بلها: استبدال الانتخابات الرئاسية بمجلس رئاسي ثلاثي

كشف رئيس تجمع تكنوقراط ليبيا د. أشرف بلها في تصريح لشبكة “عين ليبيا”، بأن هناك تسريبات من مصادر موثوقة، تفيد بأن أطرافا دولية فاعلة، تدفع نحو استبدال الانتخابات الرئاسية المباشرة، باختيار مجلس رئاسي ثلاثي لمدة دورتين انتخابيتين على الأقل، لتجاوز الصعوبات العالقة في مسار الانتخابات الرئاسية المباشرة، وبما يمهد الطريق أمام الانتخابات البرلمانية.

وبحسب بلها، فقد تبين من تأخير البعثة الأممية للدعم في ليبيا لنشر مخرجات اللجنة الاستشارية، بأن الصياغة النهائية لهذه المخرجات – والمنقحة من طرف البعثة – قد يتم إعلانها في الإحاطة القادمة لرئيسة البعثة أمام مجلس الأمن الدولي.

واختم د. بلها تصريحه بالقول، إن تشكيل حكومة موحدة يُشكل ضرورة لإنجاز الاستحقاقات الانتخابية التي سيتم التوافق حولها.