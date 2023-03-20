بلها: «باتيلي» يريد حواراً ليبياً ليبياً دون إقصاء لأي طرف

قال رئيس تجمع تكنوقراط ليبيا د. أشرف محمد بلها، إن المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي يريد حواراً ليبياً ليبياً دون إقصاء لأي طرف.



وأضاف د. بلها في تصريح خاص لـ”عين ليبيا”: “اجتمعنا اليوم بطرابلس مع السيد عبدالله باتيلي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وتناول الاجتماع تفصيلا كاملا للمبادرة التي قدمها السيد باتيلي، لحل النزاع الليبي، ومناقشة البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي، الداعم لجهود البعثة في ليبيا، والذي أشاد بما توصل إليه مجلسي النواب والأعلى للدولة، حول إنجاز القاعدةالدستورية، وطالب بحل المسائل العالقة في هذا المسار، تحت إشراف البعثة الأممية للدعم في ليبيا.

وأشار د. بلها إلى أن المبعوث الأممي كشف عن آليات العمل في هذا الشأن، وأكد بأنه لن تكون هناك لجنة أو أشخاص يتم اختيارهم، على غرار لجنة حوار جنيف، كما أوضح أن الآلية القادمة هي قيام البعثة الأممية بإدارة حوار بين مكونات المشهد الليبي وتسلّم مبادراتهم وأفكارهم، من خلال (حلقة النقاش رفيعة المستوى حول الانتخابات) وقال إنه يريد حوارا ليبياً ليبيًا وإنه لن يقصي أو يُحابي أي طرف.

وتابع د. بلها: “وفي ردنا على طرح المبعوث الأممي، فقد طالبنا البعثة بالعمل على ترسيخ دور الأحزاب السياسية في خوض الانتخابات القادمة بنظام اللائحة الحزبية، لاختيار سلطات جديدة، لها مرجعية سياسية وتنظيمية واضحة.. وتم في نهاية الاجتماع، الاتفاق على استمرار التواصل والتعاون بين البعثة الأممية والأحزاب السياسية”.