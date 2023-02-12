بلها: عدم مشاركة الأحزاب في الانتخابات سينتج عنه برلمان مشوه

قال رئيس تجمع تكنوقراط ليبيا د. أشرف محمد بلها، إن القاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات يتوجب أن تكون توافقية، وأن تُرسخ حق الأحزاب في المشاركة بنظام القوائم فيما لا يقل عن 80% من مقاعد البرلمان.

وأضاف بلها في تصريح أُرسل إلى شبكة “عين ليبيا”، أن عدم مشاركة القوائم الحزبية في الانتخابات القادمة سينتج برلمانا مشوها نتيجة تصويت الناخب لمرشحين مستقلين ليس لهم مرجعية سياسية.

وتابع: “نتطلع إلى قيام الحكومة بدعم الأحزاب كما جاء في القانون 2012/29، لتمكينها من استكمال تأسيسها ومشاركتها في الانتخابات.

كما أشار بلها إلى أن الاقتراع الإلكتروني يمنح الناخبين كامل الحرية والأمان والراحة للمشاركة في العملية الانتخابية.