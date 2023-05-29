بلها لـ«عين ليبيا»: استقرار العاصمة له أهمية سياسية ورمزية

قال رئيس تجمع تكنوقراط ليبيا د. أشرف بلها، إن سلامة واستقرار أمن العاصمة له أهمية سياسية ورمزية عالية، لاستمرار الجهود المحلية والدولية لحل الأزمة الليبية بشكل عام.

وفيما يتعلق بالأحداث التي تشهدها مدينة الزاوية، أشار د. بلها في تصريح لشبكة “عين ليبيا”، إلى أن وجهاء وأعيان الزاوية قادرون على جمع كل المكونات السياسية والعسكرية في المدينة، وإلزام الجميع بأمن الزاوية من كل النواحي، ورفع الغطاء عن المخالفين.

وأضاف: “في كل الأحوال، نطالب باحتكام الجميع دون استثناء إلى النيابة العامة للدولة، للقضاء على أسباب الخروقات الأمنية وضمان أمن المدنيين”.

كما لفت إلى أن هناك أطراف تنتظر كل خرق واضطراب على أي مستوى، لتمرير هدف معين، أو عرقلة حل النزاع، لكي تستمر في مواقعها ومصالحها.