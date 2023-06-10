بلها لـ«عين ليبيا»: قوانين لجنة 6+6 تحتاج إلى توافق الأقطاب الإقليمية

قال رئيس تجمع تكنوقراط ليبيا د. أشرف بلها، إن قوانين الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي جرى التوافق عليها خلال اجتماعات اللجنة المشتركة 6+6 في بوزنيقة المغربية، تحتاج إلى توافق الأقطاب الإقليمية ليسهل الحصول على إجماع مجلس الأمن الدولي حولها.

وأضاف د. بلها في تصريح لـ”عين ليبيا”، أنه من المتوقع أن يسعى المبعوث الأممي عبد الله باتيلي لمعالجة بعض المواد الجدلية في مخرجات لجنة 6+6 لتوسيع القبول بها محليا وإقليميا ودوليا، وهذا ليس بالأمر السهل.

وأشار رئيس تجمع تكنوقراط إلى أن توافق روسيا وأمريكا حول مخرجات لجنة 6+6 هو العائق الأصعب، إلا إذا أُخِذت ملاحظاتهما بالاعتبار في البيان المنتظر لمجلس الأمن الدولي حول ليبيا.