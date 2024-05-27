بلها: لقاء إيجابي مع القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية

عقدت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري، اجتماعا اليوم الاثنين، مع ممثلي تجمعات الأحزاب الليبية، بمقر البعثة في طرابلس.

وحضر الاجتماع ممثلون عن شبكة الأحزاب الليبية، ورابطة الأحزاب الليبية، وتجمع الأحزاب الليبية، وتكتل أحزاب الجنوب، وتجمع معا لأجل الوطن، وتنسيقية الأحزاب الليبية، والحراك الوطني للأحزاب السياسية.

وبحسب ما أفاد رئيس تجمع تكنوقراط ليبيا د. أشرف بلها في تصريح لـ”عين ليبيا”، فقد استمر الاجتماع لساعتين ونصف.

وأجمع المجتمعون على ضرورة مراجعة وتحسين أداء البعثة الأممية، والدعوة إلى حوار أوسع تمثيلا في المستقبل، ودعم دور الأحزاب في العملية السياسية، وضرورة دراسة المبادرات التي قدمتها الأطراف الليبية إلى البعثة واستنباط الحلول منها.

كما طالب المجتمعون بتوحيد السلطة التنفيذية والمؤسسات السيادية، والتصدي لمخاطر التدخلات الأجنبية في ليبيا.