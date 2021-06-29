بلهجة شديدة.. «الدبيبة» يُعاتب مسؤولي شركة الكهرباء

شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، خلال الاجتماع الطارئ الذي عقده مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وعدد من مهندسيها، على ضرورة حل مشكلة الكهرباء في البلاد بأي طريقة كانت، داعيا الشركة إلى العمل السريع لإنهاء هذه المشكلة التي يعاني منها المواطن بشكل غير مقبول.

وقال الدبيية موجها كلامه للمشاركين في الاجتماع وبلغة حادة وحازمة: “أنا يقنت ان كل ما يقوله المواطن على شركة الكهرباء بأنه صحيح ، وأنا لم أعد أحتمل الانتقادات اليومية ،و ما يقوله المواطن حول مشكلة الكهرباء”.

وأضاف خلال هذا الاجتماع: “يجب أن نجلس ونوضح للناس ما سنقوم به، ويجب أن نعمل وأنا معكم فيما ستتفقون عليه لأجل حل مشكلة الكهرباء بأي طريقة كانت، وأعتقد أنكم فعلا ستغيرون من وضع وتحسين الشبكة في الأشهر الجارية”.

وجاء ذلك خلال زيارته صباح اليوم الثلاثاء لمقر الشركة العامة للكهرباء رفقة عدد من الوزراء، تفقد خلالها سير العمل بالشركة والأسباب التي أدت إلى تردي الخدمات خلال الفترة الماضية.

كما أكد الدبيبة خلال الاجتماع على ضرورة المتابعة اليومية للخطة العاجلة المعتمدة من قِبل الحكومة، مبينا أن الحكومة وديوان المحاسبة ومصرف ليبيا المركزي قدموا كافة التسهيلات اللازمة للشركة وخاصة خطتها العاجلة.

ومن جهته طمأن رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، المواطنين بأنه سيكون هناك تحسن خلال الأشهر القادمة بالشبكة وفق الخطة العاجلة المعتمدة في شهر أبريل الماضي.

رئيس #حكومة_الوحدة_الوطنية يجري اجتماعا طارئ بأعضاء مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وعدد من مهندسيها بهدف الوقوف على الوضع العام للشبكة ومشكلة انقطاع التيار الكهربائي. #حكومتنا #ليبيا تم النشر بواسطة ‏حكومتنا‏ في الثلاثاء، ٢٩ يونيو ٢٠٢١

دبيبة يوجه كلام قاسي جداً اليوم لمسؤولي شركة الكهرباء ✋🏻 تم النشر بواسطة ‏ليبيا فقط‏ في الثلاثاء، ٢٩ يونيو ٢٠٢١