«بلوتون» في طرابلس.. تعاون تدريبي بين ليبيا وفرنسا

استقبلت القاعدة البحرية طرابلس سفينة دعم غواصي إزالة الألغام الفرنسية “بلوتون”، في إطار تبادل الزيارات العسكرية بين البحرية الليبية والبحرية الفرنسية، وسط حضور عدد من ضباط القوات البحرية في القاعدة.

ورحّب آمر القاعدة البحرية بطاقم السفينة الفرنسية، مشيدًا بالعلاقات القائمة بين الجانبين في مجالي التدريب والتطوير، وبما يعكس مستوى التعاون العسكري المشترك.

تندرج هذه الزيارة ضمن برامج الدعم الفني والتدريب وبناء القدرات، إلى جانب تنفيذ مشاريع محددة تستهدف تعزيز كفاءة البحرية الليبية ورفع جاهزيتها العملياتية.

وشملت الزيارة جولة إلى مركز الأبحاث تحت الماء، حيث اطلع الوفد الفرنسي على الأعمال والمهام التي ينفذها المركز في مجال الدراسات والعمليات البحرية المتخصصة.

واختُتمت الزيارة بتبادل دروع تذكارية بين آمر القاعدة البحرية وآمر السفينة الفرنسية، في إشارة إلى عمق العلاقات والتعاون بين الجانبين.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون البحري بين ليبيا وفرنسا، خصوصًا في مجالات التدريب البحري المتقدم، ومكافحة الألغام، وتطوير القدرات الفنية للكوادر البحرية، بما يدعم جهود تحديث المؤسسة البحرية الليبية.