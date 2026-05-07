بلومبرغ: «أوبك» تسجل أدنى إنتاج منذ 1990

كشفت وكالة بلومبرغ عن تراجع إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك خلال شهر أبريل إلى أدنى مستوى له منذ عام 1990، في ظل اضطرابات واسعة في إمدادات النفط القادمة من منطقة الخليج.

وأوضحت البيانات أن إنتاج المنظمة انخفض بنحو 420 ألف برميل يومياً، ليصل إلى 20.55 مليون برميل يومياً، وهو أدنى مستوى يُسجل منذ أكثر من 36 عاماً، متأثراً بتراجع حاد في إنتاج عدد من الدول الأعضاء، أبرزها الكويت وإيران.

ويأتي هذا التراجع بعد هبوط كبير في شهر مارس بلغ 8.6 مليون برميل يومياً، وهو الأكبر منذ عقود، في ظل اضطرابات مرتبطة بتوترات إقليمية أثرت على حركة صادرات النفط، بما في ذلك قيود على الإمدادات القادمة من منطقة الخليج.

وأدى هذا الانخفاض في المعروض النفطي إلى انعكاسات مباشرة على الأسواق العالمية، حيث سجلت أسعار الوقود ارتفاعاً ملحوظاً شمل وقود الطائرات والديزل والبنزين، ما زاد من مخاطر عودة الضغوط التضخمية على الاقتصاد العالمي.

وشهدت أسواق النفط العالمية تقلبات حادة خلال الفترة ذاتها، إذ تراجعت العقود الآجلة بنسبة 7% بعد ظهور مؤشرات على إمكانية التوصل إلى اتفاقات دبلوماسية، ما أبقى الأسعار في حالة تأرجح مستمر بين المخاوف الجيوسياسية والتوقعات السياسية.

وفي تطور لافت، أعلنت الإمارات العربية المتحدة انسحابها من منظمة أوبك نتيجة خلافات تتعلق بحصص الإنتاج، مع احتساب بيانات إنتاجها في مسح أبريل قبل بدء سريان الانسحاب مطلع مايو.

ورغم هذه التحديات، توصلت دول أوبك وحلفاؤها في تحالف أوبك+ إلى اتفاق يقضي بزيادة رمزية في الإنتاج خلال شهر يونيو، ضمن خطة تدريجية تهدف إلى إعادة التوازن إلى الأسواق وضمان استقرار الإمدادات.

وتصدرت الكويت قائمة الدول الأكثر تأثراً، حيث تراجع إنتاجها إلى نحو 800 ألف برميل يومياً، بالتزامن مع انخفاض كبير في صادراتها النفطية، بينما انخفض إنتاج إيران إلى 3.05 مليون برميل يومياً تحت ضغط العقوبات والقيود المفروضة على صادراتها.

ويستند تقرير بلومبرغ إلى بيانات تتبع ناقلات النفط، إلى جانب مصادر رسمية وتقديرات صادرة عن شركات استشارية متخصصة في قطاع الطاقة، ما يعكس صورة دقيقة لتطورات سوق النفط العالمية.

ويحذر مراقبون من أن استمرار هذا التراجع في الإنتاج قد يعمق الضغوط على الأسواق، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة.