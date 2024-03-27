بلومبرغ: «الكاكاو» أصبح أغلى من النحاس

واصلت أسعار “الكاكاو”، ارتفاعها، والذي يعتبر الثاني خلال شهر مارس الجاري، إذ قفزت إلى مستوى غير مسبوق فوق الـ 10 آلاف دولار للطن، للمرة الأولى في تاريخها.

وقفزت العقود الآجلة “للكاكاو”، بنسبة تصل إلى 4.5 بالمئة لتصل إلى 10,080 دولارًا في نيويورك.

وقالت وكالة “بلومبرغ”: هذا الارتفاع جعل الكاكاو أكثر تكلفة من النحاس المعدني الصناعي، مضيفة: سوف يؤدي ازدياد سعر الكاكاو إلى ارتفاع تكاليف الشوكولاتة على مدار العام، كما تقوم بعض الشركات المصنعة بتقليص أحجام الألواح أو الترويج لأصناف تحتوي على مكونات أخرى للتخفيف من المشكلة.

وكانت سجلت أسعار الكاكاو، ارتفاعات قياسية بلغت نحو 68%، منذ بداية العام 2024، وارتفعت بنحو 60% هذا الشهر وحده، حسب وكالة “بلومبرغ”.

وذكرت وكالة “بلومبرغ”، في 14 مارس الجاري، أن العقود الآجلة للكاكاو، تجاوزت للمرة الأولى في نيويورك مستوى 7000 دولار للطن، وقفزت بنسبة 5.5% إلى 7096 دولارا للطن.

يذكر أن ارتفاع الأسعار جاء مع استمرار تراجع الإنتاج لدى كبار المزارعين في ساحل العاج وغانا وسط سوء الأحوال الجوية، وتضاعفت تكلفة “الكاكاو” أكثر من ثلاثة أضعاف خلال العام الماضي.

وتضررت المحاصيل في غرب أفريقيا، وهي المنطقة الأعلى كثافة في زراعة الكاكاو، بسبب الآفات وسلسلة من الظواهر المناخية.