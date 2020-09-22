بلومبيرغ: إنتاج النفط الليبي سيصل إلى مليون برميل يوميًا بين أكتوبر وديسمبر

أفادت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، بأن المؤسسة الوطنية للنفط قادرة على استئناف التصدير سريعا، مشيرة إلى أن ناقلتين ستصلان ميناء الحريقة النفطي يوم الخميس.

ونقلت الوكالة عن مجموعة غولدمان ساكس قولها، إن إنتاج ليبيا سيرتفع إلى 550 ألف برميل يوميًا بنهاية العام.

وأكدت قدرةَ المؤسسة الوطنية للنفط على استئناف الصادرات سريعا لتوفر مخزونات كبيرة لديها في الموانئ النفطية.

وقدّر محللو الوكالة أن يصل الإنتاج إلى مليون برميل يوميًا بين أكتوبر وديسمبر المقبلين، وهو ما سيمثل ضغطا على أسعار النفط إذا ما استمرت الهدنة بين خليفة حفتر وحكومة السراج المعترف بها دوليا، بحسب الوكالة.

هذا وستصل إلى ميناء الحريقة الخميس المقبل، بحسب بيانات جمعتها الوكالة، الناقلتان Marlin Shikoku وSuezmax لتحميل النفط الخام.

وفي وقت لاحق، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، ليل الاثنين/الثلاثاء، العودة التدريجية للمهندسين والمستخدمين الوطنين لمواقعهم بالحقول والموانئ الآمنة لمباشرة عمليات الإنتاج كخطوة أولى وذلك من مينائي الحريقة والبريقة، وكخطوة ثانية لباقي المواني وفق ما تُقرره تقارير الأمن والسلامة، حيث بدأت ترتيبات التصدير من الموانئ الآمنة، وستصل النواقل تباعا اعتبارا من يوم 23 سبتمبر الجاري لشحن المتاح من الخام في الخزانات خلال 72 الساعة القادمة وباقي الموانئ الآمنة في الأيام القليلة القادمة.

وتوقعت مؤسسة النفط أن يصل إجمالي الإنتاج خلال الأسبوع القادم حوالي 260 ألف برميل في اليوم.

وأشارت المؤسسة الوطنية للنفط إلى عقدها اجتماعا مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج خلال اليومين الماضيين بشأن كافة الترتيبات التي من شأنها أن تضمن انتظام الإيرادات لصالح كل الليبيين.