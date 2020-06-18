بلومبيرغ: الإمارات مُحبطة من حليفها الليبي المحاصر حفتر

وجّه مسؤول كبير بدولة الإمارات انتقادات نادرة لحليف الإمارات الليبي خليفة حفتر بعد أن عانى من هزائم كبيرة في ساحة المعركة، بحسب ما أفادت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية.

وتنصلت دولة الإمارات من دعمها لحليفها حفتر في عدوانه على طرابلس وأبدت خيبتها من قراراته الأحادية.

ونقلت “بلومبيرغ” عن وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش قوله، في منتدى على الإنترنت يوم الأربعاء : “لقد اتخذ بعض أصدقائنا قراراتهم بشكل أحادي الجانب.. وقد رأينا ذلك مع حفتر في ليبيا”.

وأضاف: “لقد ثبت أن الكثير من هذه الحسابات الأحادية كانت حسابات خاطئة.. وهذا النوع من الحسابات لا تملك في بعض الأحيان السيطرة عليها.. أو على ما تريده من النصح الأخلاقي لبعض أصدقائك”.

وأبدى قرقاش دعم الإمارات للمبادرة التي اقترحتها مصر ورئيس مجلس نواب طبرق عقيلة صالح.

وفي 10 يونيو الجاري، أفاد موقع “أفريكا إنتليجينس”، بأن قوات بركان الغضب غنمت مئات الأطنان من المعدات والأسلحة الإماراتية التي تركتها عناصر حفتر وراءها بعد الهزيمة في طرابلس.

ولفت الموقع إلى أن المعدات التي تخلت عنها عناصر حفتر ستكون ذات أهمية كبيرة لخبراء الأمم المتحدة الذين يحققون في انتهاكات حظر الأسلحة على ليبيا.

ونشرت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية في مايو الماضي، نقلا عن تقرير سري للأمم المتحدة تفاصيل تورط دولة الإمارات في تسيير جسر جوي سري لتزويد حفتر بالأسلحة، في انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا بحسب التقرير.