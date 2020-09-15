بلومبيرغ: «السراج» ينوي الاستقالة من منصبه

كشفت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، عن عزم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، الاستقالة من منصبه.

ونقلت الوكالة عن مصادر قالت إنها مطلعة، أن السراج يعتزم الاستقالة من منصبه.

وأوضحت “بلومبيرغ” استنادا إلى مصادرها، أن السراج ناقش خطط استقالته مع شركاء ليبيين ودوليين.

ونقلت الوكالة عن المصادر قولها، إن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني سيعلن قراره بهذا الشأن نهاية الأسبوع.

وأشارت إلى إن السراج سيبقى في منصبه حتى إجراء المفاوضات في جنيف الشهر المقبل.

يُشار إلى أن فائز السراج يتولى منصب رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء في حكومة الوفاق الوطني، منذ توقيع الاتفاق السياسي في مدينة الصخيرات المغربية في 17 ديسمبر عام 2015.