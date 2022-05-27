بليحق: اجتماع سرت سيُناقش مشروع الميزانية العامة

صرح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، بأن الاجتماع الذي دعا إليه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، يوم الثلاثاء المُقبل، بمقر ديوان المجلس في مدينة سرت، سيتم خلاله تدارس مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022م، المُقدم من الحكومة الليبية قبيل البت فيه من مجلس النواب الفترة القريبة المُقبلة.

وأوضح بليحق في تصريح نقله المكتب الإعلامي بالمجلس، أن هذا اجتماع وليس انعقاد جلسة للمجلس، وسيكون الاجتماع بحضور رئاسة مجلس النواب ولجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بالمجلس ورئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط والمالية وعدد من المؤسسات ذات العلاقة (مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، هيئة الرقابة الإدارية، ديوان المُحاسبة، مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، هيئة مكافحة الفساد).

وفي وقت سابق، دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، هيئة رئاسة المجلس والحكومة الليبية ومصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط والأجهزة والهيئات الرقابية، إلى حضور اجتماع في مقر ديوان المجلس بمدينة سرت يوم 31 الشهر الجاري.