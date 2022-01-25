بليحق: التشاور مع مجلس الدولة مستمر وفقاً للاتفاق السياسي

قال الناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، إن التشاور بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة مستمر وفقاً للاتفاق السياسي.

وأضاف بليحق في تصريح له، أن التشاور مستمر من أجل تحقيق توافق سياسي لا سيما في خارطة الطريق بمساراتها المختلفة الدستوري والسياسي والأمني والتنفيذي وملف المناصب السيادية وغيرها من أجل تجاوز هذه المرحلة والوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن، ووفقاً لما ستصل إليه لجنة خارطة الطريق في مساراتها المختلفة في تقريرها النهائي بالتشاور مع مجلس الدولة.

هذا وصوّت مجلس النواب، خلال جلسته اليوم الثلاثاء، بـ31 صوتا على عدم إشراك المجلس الأعلى للدولة في التزكيات المطلوبة لاختيار رئيس جديد للحكومة.

وسبق عملية التصويت، تأكيد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، على أهمية تحديد دور المجلس الأعلى للدولة، مطالبا النواب بالبت في تدخله باختيار الحكومة من عدمه.