«بليحق»: تصريحات وبيانات الكتل النيابية لا تُمثّل مجلس النواب

قال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق إنّه لا توجد وفق اللائحة الداخلية المنظّمة لعمل المجلس كُتل برلمانية وإنما العمل بالنظام الفردي.

وأوضح بليحق في إيجاز صحفي أيّ تصريحات أو بيانات لا تمثّل مجلس النواب إلاّ إذا كانت صادرة عن هيئة رئاسة المجلس أو المتحدث الرّسمي باسمه، وفقا لقوله.

وأكّد المتحدث باسم مجلس النواب على عدم الاعتداد بأيّ بيانات باسم كُتل أو تجمّعات إلا إذا كانت متضمّنة أسماء النواب الممثلين لها، بحسب تعبيره.

وكانت كتلة المسار في مجلس النواب، أصدرت بيانا رفضت فيه قرار رئيس المجلس عقيلة صالح نقل المحكمة العليا من طرابلس إلى البيضاء، قائلة بأنّها ستقدّم طعن في القرار.