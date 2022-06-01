بليحق: رئيس مجلس النوّاب أكد أن القتال خيار مرفوض

نفى الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، ما يحاول البعض ترويجه من أكاذيب عن كلمة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، أمس الثلاثاء، في اجتماع سرت، حول دخول الحكومة للعاصمة طرابلس بقوة السلاح، ومن بينهم الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة.

وأشار بليحق في تصريح له، إلى أن رئيس مجلس النواب أكد خلال كلمته بشكل واضح لا لُبس فيه بأن دخول العاصمة يكون بأحد المسارين إما القتال أو موافقة المجموعات المسلحة وتكون الحكومة تحت سيطرتهم.

وأوضح عقيلة أنه تجنباً لإراقة الدماء فإن مدينة سرت التي تتوسط البلاد هي الحل الضامن لتحرر الحكومة من السيطرة عليها في غير ما يقره القانون.

كما أكد رئيس مجلس النواب بأن خيار القتال يعد غير مقبولاً ومرفوضاً رفضاً باتاً في وجود حلول سياسية منها ممارسة الحكومة عملها من مدينة سرت.

ونوه بليحق إلى أن نشر مثل هذه الأكاذيب هي استمرار لأعمال التزوير والتزييف ونقض العهود يعيها الجميع من أبناء شعبنا والمجتمع الدولي، حسب وصفه.