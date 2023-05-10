«بليحق» لـ«عين ليبيا»: لجنة 6+6 أخذت ملاحظات مفوضية الانتخابات في الاعتبار

قال المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق إنّ لجنة 6+6 لإعداد القوانين الانتخابية عقدت اجتماعا مع رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح وأخذت ملاحظته الفنية.

وأوضح بليحق في تصريح لـ«عين ليبيا» أنّ ملاحظات مفوضية الانتخابات سيتم أخذها في الاعتبار عند إعداد القوانين الانتخابية للانتخابات البرلمانية والرئاسية

وأضاف بليحق أنّ لجنة 6+6 لإعداد القوانين الانتخابية ستتواصل مع كل الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية، وفقا لتعبيره.

من جانبه، ذكر عضو لجة 6+6 في المجلس الأعلى للدولة فتح الله لـ«عين ليبيا» أنّهم يسعون لتوسيع المشاورات مع جهات غير مفوضية الانتخابات حسبما تقدره الحاجة لإنجاح الانتخابات.