بليحق: مجلس النوّاب جاهز لعقد جلسة في بنغازي لأداء اليمين للحكومة الجديدة

أكد الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، جاهزية المجلس لعقد جلسة في مدينة بنغازي الاثنين القادم، لأداء اليمين القانوني لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

وأضاف بليحق في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار”، أن النصاب لن يكون شرطا لأداء القسم، وسيتم الترتيب عن طريق إدارة العلاقات لتوفير طائرة تتيح الذهاب والإياب للنواب في نفس يوم أداء القسم وفق رغبتهم.

وأشار إلى عقد جلسة جديدة لمجلس النواب لمناقشة الميزانية يعتمد على مدى جاهزية الحكومة الجديدة، وقد تكون في نفس الأسبوع من أداء اليمين، لافتاً إلى أن الأمور ستتضح أكثر الاثنين القادم تاريخ الجلسة.

وفي وقت سابق، أفاد المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بأن وزراء حكومة الوحدة الوطنية سيؤدون اليمين الدستورية يوم الاثنين المقبل بمقر مجلس النواب بمدينة ‎بنغازي.

وأوضح المكتب، أن الجلسة التي تلي جلسة اليمين الدستورية ستخصّص لاعتماد الميزانية العامة للحكومة وستكون أمام النوّاب في العاصمة طرابلس. ‎