بلينكن: «الجولاني» قال أشياء إيجابية لكن السؤال «ما الذي سيفعله على الأرض»؟

صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن “زعيم “هيئة تحرير الشام” أحمد الشرع أو “أبو محمد الجولاني”، قال أشياء إيجابية للغاية، لكن السؤال الحقيقي هو “ما الذي سيفعله على الأرض”؟.

وأشار بلينكن في تصريحات لقناة “NBC”، إلى أن “الولايات المتحدة تدرس إرسال مسؤولين أمريكيين إلى سوريا للضغط على السلطة الحالية من أجل انتقال سياسي سلس للسلطة”.

وأضاف: “نحن على اتصال مباشر مع السلطات الحالية، ونتطلع أيضا إلى إرسال مسؤولين إلى سوريا”، مضيفا: “نحن بحاجة إلى رؤية إجراءات ملموسة، وليس مجرد إعلانات إيجابية”.

وفي وقت سابق، أكدت مفوضة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أن “الاتحاد ينوي اتخاذ خطوات إيجابية فيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على سوريا إذا لمسوا أفعالا حسنة”، وقالت إن “الحفاظ على سيادة سوريا وتمثيل جميع الأطياف في الحكومة أمور أساسية”.