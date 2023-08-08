«بلينكن»: عودة «بازوم» للسلطة في النيجر أصبحت حتمية

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إنّ ما يجري في النيجر يعد عرقلة للنظام الدستوري، ورأى أنّ عودة الرئيس المعزول محمد بازوم للسلطة أمر حتمي، حسب تعبيره.

وتابع بلينكن في مقابلة خاصة مع «الجزيرة» أنّ بلاده مثل العديد من البلدان في جميع أنحاء أفريقيا، وعلى وجه الخصوص المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس» مصممون على إعادة النظام الدستوري للنيجر.

أضاف بلينكن أنّ «هذا ما يركز عليه الجميع الآن. لذلك كنت على اتصال وثيق بالرئيس بازوم ومع العديد من القادة في جميع أنحاء أفريقيا، والجميع يعمل نحو الهدف نفسه وهو استعادة النظام الدستوري».

يأتي هذا بالتزامن مع زيارة مسؤولة بالخارجية الأميركية للنيجر، حيث التقت عددا من القادة العسكريين لكنها لم تلتق قائد الانقلاب الجنرال عمر عبد الرحمن تياني، كما كشفت أنها طلبت لقاء الرئيس المحتجز محمد بازوم لكنها لم تُمنح فرصة للقائه.