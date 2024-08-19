بلينكن: مفاوضات غزة آخر فرصة للتوصل إلى الهدنة!

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مساء أمس الأحد، إلى إسرائيل، في جولة جديدة بالشرق الأوسط تبحث وقف إطلاق النار في غزة.

وحذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، “من أن المفاوضات الجارية حول الهدنة في قطاع غزة “ربما ستكون آخر فرصة للتوصل إلى وقف إطلاق النار” في الحرب المستمرة منذ أكثر من عشرة أشهر”.

وقال بلينكن في تصريح خلال لقائه الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ: “أنا هنا كجزء من الجهود المبذولة للوصول بالاتفاق إلى خط النهاية، لقد حان الوقت لتحقيق ذلك. سوف نتأكد من ألا يأخذ أحد خطوات قد تعطل هذه العملية”.

ورأى “أنها لحظة حاسمة، على الأرجح أفضل وربما آخر فرصة لإعادة الرهائن إلى ديارهم والتوصل إلى وقف إطلاق نار ووضع الجميع على طريق أفضل إلى سلام وأمن دائمين”.

يذكر أنه بعد مباحثات ليومين في الدوحة هذا الأسبوع غابت عنها حركة “حماس”، أعلنت دول الوساطة تقديم مقترح جديد “يقلص الفجوات” بين إسرائيل و”حماس” لوقف النار في الحرب المتواصلة منذ أكثر من عشرة أشهر، والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين.

هذا وارتفع عدد القتلى الفلسطينيين في غزة إلى أكثر من 40099 قتيلا و92609 جرحى.