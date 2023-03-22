بلينكن: نعمل لاستئناف حضورنا الدبلوماسي في ليبيا

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تعمل “بنشاط” لاستئناف حضورها الدبلوماسي في ليبيا على الرغم من امتناعه عن تحديد موعد لإعادة فتح سفارة بلاده في طرابلس.

ونقلت وكالة “رويترز” عن بلينكن قوله خلال جلسة استماع بلجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ: “لا يمكنني أن أعطيكم جدولا زمنيا بخلاف القول إن هذا شيء نعمل بنشاط كبير عليه.. أريد أن أرى أن لدينا قدرة على استئناف حضور مستمر في ليبيا”.

وأضاف بلينكن: “هناك أيضا لحظة مهمة، إذ من خلال عمل مبعوث الأمم المتحدة قد يكون هناك، وأؤكد ربما، طريق للمضي قدما في تحريك ليبيا في اتجاه أفضل بما في ذلك إجراء انتخابات لحكومة شرعية، ويشارك دبلوماسيونا بقوة في ذلك”.

يُشار إلى أن واشنطن أغلقت سفارتها في طرابلس عام 2014 وانتقل أعضاؤها إلى البعثة الأمريكية في تونس، وعمل المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، من العاصمة التونسية ويقوم بزيارات إلى ليبيا.

هذا وتقوم مساعدة وزير الخارجية الأمريكي وكبيرة الدبلوماسيين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باربرا ليف، بجولة في المنطقة حاليا إذ تزور الأردن ومصر وليبيا ولبنان وتونس في الفترة من 15 إلى 25 مارس.

وقالت وزارة الخارجية إن ليف ستلتقي في ليبيا بكبار المسؤولين الليبيين “لتأكيد دعم الولايات المتحدة للجهود التي تيسرها الأمم المتحدة لتعزيز التوافق الذي يؤدي إلى الانتخابات في 2023”.