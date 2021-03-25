بلينكن: واشنطن لن ترغم حلفاءها على الاختيار بين الولايات المتحدة والصين

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يعتزم إبلاغ حلف شمال الأطلسي يوم الأربعاء 24 مارس 2021 بأن الصين تشكل تهديدا على الغرب لكن الولايات المتحدة لن تجبر أحدا على الاختيار بين واشنطن وبكين.وفقا لرويترز.

وتتطلع فرنسا وألمانيا إلى توازن استراتيجي في العلاقات مع بكين وواشنطن لضمان ألا يتحالف الاتحاد الأوروبي مع واحدة من القوتين الكبيرتين في العالم بدرجة تتسبب في إبعاد الأخرى.

ووفقا لنص كلمته التي سيلقيها في مقر حلف شمال الأطلسي في الساعة 1400 بتوقيت جرينتش، من المقرر أن يقول بلينكن في زيارته الأولى لأوروبا بعد تولي منصبه، إن الولايات المتحدة لن تجبر حلفائها على الاختيار بينها وبين الصين بأسلوب “إما نحن أو هم”.

وسيقول أيضا “يمكن للدول العمل مع الصين كلما كان ذلك ممكنا” مشيرا إلى ضرورة التعاون في مجال تغير المناخ.

لكن من المقرر كذلك أن يتهم بلينكن الصين بتقويض النظام العالمي القائم الذي بنته الولايات المتحدة وحلفائها بعد الحرب العالمية الثانية.