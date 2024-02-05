«بلينكن» يبحث في الرياض التطبيع مع إسرائيل وترتيبات غزة بعد الحرب

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الاثنين، إلى السعودية المحطة الأولى في جولته الجديدة بالشرق الأوسط، في محاولة لإعطاء دفعة للمفاوضات بين المملكة وإسرائيل بشأن اتفاق على التطبيع، وكذلك إحراز تقدم في المحادثات الخاصة بحكم غزة بعد الحرب بحسب رويترز.

وهذه خامس جولة يقوم بها بلينكن إلى المنطقة منذ السابع من أكتوبر، وتأتي هذه الجولة في لحظة تتصف بالدقة، حيث تشن الولايات المتحدة ضربات ضد الفصائل المسلحة المتحالفة مع إيران في سوريا والعراق واليمن، بعد أن أوقعت ضربة بطائرة مسيرة الأسبوع الماضي في الأردن قتلى وجرحى بين الجنود الأمريكيين.

ومن المقرر أن يزور بلينكن مصر وقطر وإسرائيل في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، لإعطاء زخم للمحادثات التي تتم بوساطة مصرية وقطرية مع حماس للتوصل إلى اتفاق بشأن الأسرى.

ومن المتوقع أن يلتقي بلينكن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود في الرياض.