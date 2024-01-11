«بلينكن» يختتم جولته في المنطقة بلقاء الرئيس المصري

اختتم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن جولته في المنطقة بلقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة اليوم، قادما من إسرائيل.

وهذا اللقاء يأتي بعد يوم من لقاء السيسي بالعاهل الأردني الملك عبد الله ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في العقبة في وقت تسعى فيه واشنطن إلى وضع حد للحرب في قطاع غزة ومنع امتدادها إلى لبنان والعراق والممرات الملاحية بالبحر الأحمر.

ويروج بلينكن لخطة مبدئية مفادها أن تسهم دول الجوار في إعادة تأهيل قطاع غزة بعد الحرب وتواصل التكامل الاقتصادي مع إسرائيل، بشرط التزام إسرائيل بالسماح في نهاية المطاف بقيام دولة فلسطينية مستقلة.

ومن المرجح أن يناقش بلينكن في القاهرة المحادثات الجارية مع حماس بوساطة مصر وقطر.

وقال بلينكن لشبكة إن.بي.سي إنه يأمل أن تشارك حماس في محادثات بشأن إطلاق سراح المزيد من الأسرى.

وقبل مغادرته القاهرة قال بلينكين للصحفيين إن عمل إسرائيل مع المنطقة وإيجاد سبيل لإقامة دولة فلسطينية هو أفضل وسيلة لعزل إيران.

وأضاف بلينكن أن واشنطن تركز على التأكد من عدم انفجار الوضع في الضفة الغربية.