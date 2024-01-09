«بلينكن» يُناقش مع ولي العهد السعودي التطبيع مع إسرائيل

صرح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بأنه ناقش في السعودية، أمس الإثنين، مسألة التطبيع مع إسرائيل وتنسيق الجهود لمرحلة ما بعد الحرب في غزة.

كلام الوزير الأميركي جاء بعد لقائه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في خيمته الشتوية بمدينة العُلا، وذلك في إطار جولة في المنطقة يسعى خلالها لمنع تحول الحرب الراهنة إلى صراع إقليمي.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أن بليكن قال قبيل صعوده إلى الطائرة متوجها إلى إسرائيل، إنه فيما يتعلق بالتطبيع “تحدثنا عن ذلك في الواقع في كل محطة من الجولة، بما في ذلك بالطبع هنا في السعودية” مضيفا “هناك اهتمام واضح هنا بالسعي إلى ذلك، لكن الأمر سيتطلب إنهاء النزاع في غزة وإيجاد مسار عملي لقيام دولة فلسطين”.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن ولي العهد، أكد لبلينكن خلال لقائهما على “أهمية وقف العمليات العسكرية، وتكثيف المزيد من الجهود على الصعيد الإنساني، والعمل على تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وتحقيق السلام العادل والدائم”.