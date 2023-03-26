بما فيهم «حفتر».. «باتيلي» يدعو إلى عدم استبعاد المرشّحين للانتخابات الرئاسية

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي إنه من غير المقبول استبعاد المرشّحين للانتخابات الرئاسية بما في ذلك حفتر، مشيرا إلى أنه من الضّروري تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات.

وأضاف باتيلي في مقابلة مع قناة «فرنسا 24» أنّ معظم الجهات الفاعلة مصمّمة على الذهاب إلى الانتخابات، ويجب أن نهيّئ الظروف حتى لا تبقى القضية الانتخابية في أيدي هذه الأقليّة الممانعة.

وأوضح باتيلي أنّ معظم الفاعلين الليبيين مصممون على الذهاب إلى الانتخابات، ولا يوجد سوى عدد قليل ممن هم في السلطة لا يريدون الانتخابات أو على الأقل يتباطؤون في إجرائها.