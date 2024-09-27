بمبلغ خيالي أعلى من رونالدو.. «محمد صلاح» إلى الدوري السعودي  

صرح لاعب نادي “أستون فيلا” الإنجليزي السابق، غابرييل أجبونلاهور، بأن النجم المصري “محمد صلاح” جناح فريق ليفربول، سينتقل إلى الدوري السعودي لكرة القدم، في الموسم المقبل.

وبحسب موقع “تولك سبورت talkSPORT”، قال أجبونلاهور، “إن “صلاح” سينتقل إلى الدوري السعودي بنهاية الموسم الحالي (2024-2025).

وقال اللاعب السابق لفريق أستون فيلا، بأنه يعلم أن “المهاجم المصري سيرحل إلى السعودية بعقد خيالي، بعد أن أكد له مصدر رحيل نجم ليفربول”.

وأوضح بأنه سمع “بأن “صلاح” سيكسب أكثر من البرتغالي “كريستيانو رونالدو” نجم النصر السعودي، حيث سيكون النجم المصري وجه كرة القدم هناك”.

وسيكون محمد صلاح لاعبا حرا مع نهاية الموسم الحالي، في حال عدم تمديد عقده مع نادي ليفربول، وبالتالي سيكون بمقدور أحد أندية دوري روشن الاتفاق معه في يناير المقبل بشكل مجاني.

يذكر أن الفرعون المصري، البالغ من العمر 32 عاما، انتقل إلى صفوف فريق “ليفربول” عام 2017، قادما من نادي روما الإيطالي، وينتهي عقد “محمد صلاح” مع نادي “ليفربول” في الصيف القادم 2025.