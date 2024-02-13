بمبلغ خيالي.. عرض سعودي جديد لمحمد صلاح

يسعى نادي اتحاد جدة السعودي للتعاقد مع محمد صلاح، نجم وهداف ليفربول الإنجليزي، وذلك رغم فشل محاولات سابقة لضم قائد المنتخب الوطني المصري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

اتحاد جدة حاول نهاية الموسم الماضي التعاقد مع محمد صلاح عدة مرات، ووصل العرض السعودي إلى أكثر من 200 مليون يورو، لكن لم ينجح في ضم الفرعون.

وفي مستجدات المحاولات السعودية، كشفت صحيفة “ذا أتلتيك” البريطانية، أن نادي اتحاد جدة السعودي، يجهز عرضا جديدا بقيمة مالية ضخمة، لإقناع ليفربول بالتخلي عن نجمه المصري محمد صلاح، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن عرض اتحاد جدة يقدر بـ235 مليون يورو لإقناع ليفربول بالتخلي عن محمد صلاح في الصيف المقبل.

أوضحت “ذا أتلتيك” أن راتب محمد صلاح مع اتحاد جدة سيكون 85 مليون يورو سنويا، أي 4 أضعاف الراتب الذي يتقاضاه حاليا مع ليفربول.