بمسافة 12 ميل.. اليونان تُخطط لتوسيع مياهها الإقليمية جنوب وغرب كريت

ذكرت وكالة الأناضول التركية الأحد أنّ اليونان تخطّط لتوسيع مياهها الإقليمية مسافة 12 ميلا بحريا جنوب وغرب جزيرة كريت.

وأضافت الوكالة عن مصادر إعلامية يونانية أنّ الحكومة تعتقد أن قرار مصر الأحادي الجانب لترسيم حدودها البحرية الغربية مع ليبيا شجّع شركة إكسون موبيل الأمريكية العملاقة على أعمال التنقيب قبالة جزيرة كريت على أمل اكتشاف موارد الطاقة.

وتابعت الوكالة أنّ السلطات اليونانية لم تتوقع ردّة فعل قوية بشكل خاصّ من تركيا المجاورة في سياق التوترات المتزايدة بشأن عدد من القضايا بما في ذلك النزاعات حول بحر إيجه وشرق البحر الأبيض المتوسط وقبرص.

وأشارت الوكالة إلى أنّ هذه الخطوة ستساهم أيضًا بشكل كبير في استراتيجية أثينا الإقليمية للحدّ من نفوذ أنقرة على ليبيا بحسب وكالة الأناضول.