بمشاركة آلاف الكوادر التعليمية.. التربية تستعد لامتحانات الثانوية

يتقدم غداً الأحد 134,256 طالباً وطالبةً لأداء امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2025 – 2026، موزعين على 935 لجنةً امتحانيةً في 134 بلديةً بمختلف أنحاء ليبيا، وسط استعداداتٍ تنظيميةٍ ولوجستيةٍ مكثفة لضمان سير الامتحانات وفق الخطة المعتمدة.

وتُظهر البيانات الرسمية أن القسم العلمي يستحوذ على النسبة الأكبر من المتقدمين للامتحانات بإجمالي 108,224 طالباً وطالبةً، فيما بلغ عدد المتقدمين في القسم الأدبي 24,721 طالباً وطالبةً.

كما تقدم للامتحانات 673 طالباً وطالبةً من التعليم الديني، إضافةً إلى 638 طالباً وطالبةً من خارج ليبيا.

وفي إطار التجهيزات الخاصة بالاستحقاق التعليمي، جرى توزيع الطلبة على 935 لجنةً امتحانيةً تغطي 134 بلديةً، بما يضمن تنظيم العملية الامتحانية واستيعاب الأعداد المتقدمة في مختلف المناطق.

وتشارك أعداد كبيرة من الكوادر التعليمية والإدارية والأمنية والصحية في تنفيذ ومتابعة الامتحانات، حيث بلغ عدد رؤساء اللجان 935 رئيساً، إلى جانب 2,707 مراقبين، و18,258 ملاحظاً داخل اللجان الامتحانية.

كما يشارك 4,017 ملاحظاً احتياطياً لدعم سير الامتحانات، إضافةً إلى 935 مفتشاً تربوياً لمتابعة العملية الامتحانية ميدانياً.

وتشمل الترتيبات أيضاً مشاركة 348 من معلمي الفئات الخاصة، و935 مسعفاً صحياً لتقديم الدعم الطبي عند الحاجة، فضلاً عن 1,870 عنصراً للحراسات الأمنية المكلفة بتأمين اللجان الامتحانية.

وتأتي هذه الاستعدادات في إطار الجهود الرامية إلى توفير بيئةٍ مناسبةٍ للطلبة خلال فترة الامتحانات، وضمان انسيابية الإجراءات التنظيمية داخل اللجان بمختلف البلديات.