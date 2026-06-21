بمشاركة أكثر من 211 ألف تلميذ.. اختتام امتحانات «التعليم الأساسي» بمختلف المناطق

أعلنت وزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، اختتام امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2025 – 2026، بمشاركة 211,884 تلميذاً وتلميذة أدوا امتحانات الدور الأول داخل المقار الامتحانية المعتمدة في مختلف أنحاء البلاد.

وأوضحت الوزارة أن الامتحانات أُجريت وفق الجداول المعتمدة من المركز الوطني للامتحانات، داخل 14,817 قاعة امتحانية موزعة على 1,509 لجان امتحانية على مستوى ليبيا.

وأكدت الوزارة أن العملية الامتحانية جرت في أجواء تنظيمية داخل المؤسسات التعليمية، بما يضمن سير الامتحانات وفق المعايير المعتمدة وخطط الإشراف والمتابعة في مختلف المناطق.

ووجهت وزارة التربية والتعليم شكرها إلى مراقبي التربية والتعليم والمعلمين والإداريين والمسعفين الصحيين وأفراد الحراسات داخل المؤسسات التعليمية، تقديراً لجهودهم في دعم واستقرار العملية التعليمية خلال فترة الامتحانات.

كما أعربت الوزارة عن تمنياتها بالتوفيق والنجاح لجميع التلاميذ في مختلف مناطق البلاد، مثمنة دور أولياء الأمور في دعم أبنائهم طوال العام الدراسي ومتابعتهم المستمرة.